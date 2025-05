The Last of Us 2 ci ha letteralmente steso con le sue morti eccellenti la furia vendicativa e alcuni momenti di pura dolcezza

The Last of Us 2 ha sfidato ogni convenzione narrativa, sorprendendo i giocatori con una trama avvincente che mescola momenti di intensa vendetta a tocchi di dolcezza. Con un ritmo da thriller, il gioco ha saputo colpire duro, facendo vivere esperienze emotive simili a quelle di Game of Thrones, dove ogni morte lascia un segno profondo nel cuore dei fan. Un vero capolavoro da vivere.

The Last of Us 2 ha rischiato il tutto per tutto. Del resto, puoi forse fare qualcosa di diverso in un mondo sconvolto da un' apocalisse zombificata? Gli autori hanno giocato una partita alla Game of Thrones, fatta di morti choc al ritmo di una ogni paio di episodi. Non facevi in tempo ad assestare e riallineare le emozioni che ci cascava il morto. Una strategia nata dall'intento di far sentire al pubblico televisivo la pericolosit√† della realt√† dei protagonisti, che non ha fatto che anticipare dei colpi di scena gi√† presenti nel gioco, eppure. Tre quarti de i fan non si sono ripresi dalla morte terribilmente anticipata nei tempi di Joel...

