The Last of Us 2 che succede? Crollano gli ascolti dell' episodio finale

La seconda stagione di "The Last of Us" si è conclusa con un finale che ha registrato un calo significativo degli ascolti rispetto al debutto. La puntata finale, andata in onda domenica, ha attratto circa 3,7 milioni di spettatori, segnando una flessione rispetto ai numeri della prima puntata. Scopriamo cosa ha influenzato questo declino e le possibili implicazioni per il futuro della serie.

Rispetto alla puntata di debutto della seconda stagione, gli ascolti del gran finale di stagione hanno subito un calo significativo La seconda stagione di The Last of Us si è conclusa domenica scorsa con il settimo e ultimo episodio che è stato visto da circa 3,7 milioni di spettatori sparsi su tutte le piattaforme. Il dato rappresenta un calo del 30% rispetto alla première della seconda stagione, che aveva raggiunto i 5,3 milioni di spettatori ad aprile. Tuttavia, la Stagione 2 sta complessivamente superando la Stagione 1, totalizzando circa 37 milioni di spettatori per episodio fino ad oggi, rispetto ai 32 milioni di spettatori medi raggiunti dalla Stagione 1 dopo 90 giorni di visione... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us 2, che succede? Crollano gli ascolti dell'episodio finale

Su questo argomento da altre fonti

Dal simbolo della falena alle spore, le domande lasciate in sospeso nei nuovi episodi di The Last of Us 2; In The Last of Us 2, finalmente l'episodio 6 svela cos'è accaduto fra Joel ed Ellie; The Last of Us, il finale di stagione su Sky e NOW. Le anticipazioni; Il finale di The Last of Us Stagione 2 è ancora più drammatico del gioco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

The Last of Us 2: spiegazione del finale shock e cosa ci aspetta nella stagione 3 - Tutte possibilità ancora aperte. Il cuore pulsante della seconda stagione di The Last of Us – e del suo devastante finale – è il viaggio interiore di Ellie, un percorso scandito da dolore, furia e ... 🔗Come scrive cinemaserietv.it

Il finale della stagione 2 della serie The Last of Us ha avuto meno della metà degli spettatori della prima - Il finale della seconda stagione della serie TV di The Last of Us ha fatto dei numeri molto inferiori a quelli del finale della prima. 🔗Secondo msn.com

The Last of Us 2, che succede? Crollano gli ascolti dell'episodio finale - La seconda stagione di The Last of Us si è conclusa domenica scorsa con il settimo e ultimo episodio che è stato visto da circa 3,7 milioni di spettatori sparsi su tutte le piattaforme. Il dato rappre ... 🔗msn.com scrive

THE LAST OF US SEASON 2 FINALE BREAKDOWN! Easter Eggs You Missed!