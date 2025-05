The Family Anticipazioni 28 maggio 2025 | Ekrem sposa Elif Yagmur si ubriaca!

Nell'episodio di "The Family" del 28 maggio 2025, le tensioni emozionali raggiungono il culmine: Yagmur, sopraffatta dalla gelosia, si rifugia nell'alcol mentre Ekrem annuncia le sue nozze con Elif. Scopri tutte le anticipazioni e i momenti salienti che porteranno a un drammatico sviluppo nella trama!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 28 maggio 2025 su Canale 5: Yagmur si attacca alla bottiglia, distrutta al pensiero che Ekrem stia sposando Elif!... 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - The Family Anticipazioni 28 maggio 2025: Ekrem sposa Elif, Yagmur si ubriaca!

