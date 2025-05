THE CAGE PRENDI E SCAPPA | AMADEUS CON GIULIA SALEMI NELL’ACCESS DI NOVE

Dal 8 giugno, ogni sera alle 20:30 su Nove, Amadeus presenta "The Cage – Prendi e Scappa", un emozionante game show. Insieme a Giulia Salemi, che funge da co-host, i concorrenti si sfideranno in prove di abilità, strategia e lavoro di squadra, dando vita a momenti di suspense e divertimento. Preparatevi a un'avventura coinvolgente e innovativa nel prime time!

Da domenica 8 giugno, e a seguire dal lunedì al venerdì alle 20:30, Amadeus conduce nell’access prime time di Nove il nuovo game show The Cage – Prendi e Scappa. Al fianco di Amadeus, come co-host, Giulia Salemi, che accompagna e incita i concorrenti in un gioco dove strategia, lavoro di squadra e sangue freddo sono fondamentali. Una “Gabbia delle meraviglie”, mai vista prima, che racchiude una miriade di premi, una sfida adrenalinica all’ultimo secondo e la possibilità di vincere un ricco montepremi. In ogni episodio di “The Cage – Prendi e Scappa”, due squadre, composte ciascuna da due concorrenti (amici, partner, parenti), si sfidano in tre round, alternandosi nei ruoli di “mente” e “braccio”... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THE CAGE PRENDI E SCAPPA: AMADEUS CON GIULIA SALEMI NELL’ACCESS DI NOVE

Se ne parla anche su altri siti

The Cage Prendi e Scappa, game show di Amadeus, cosa fare per partecipare - LaPresse; The Cage – Prendi e Scappa, come funziona il programma con Amadeus e Giulia Salermi; Giulia Salemi al fianco di Amadeus sul Nove per “The Cage – Prendi e Scappa”; Amadeus e Giulia Salemi in “The Cage – Prendi e scappa”: come funziona il nuovo game show…. 🔗Cosa riportano altre fonti

“The Cage – Prendi e Scappa”: la nuova avventura che conquista la televisione - Scopri The Cage – Prendi e Scappa, il nuovo game show condotto da Amadeus su NOVE, non perdere l'occasione di partecipare. 🔗Riporta leichic.it

Amadeus e Silvia Salemi in “The Cage – Prendi e scappa”: come funziona il nuovo game show sul Nove - L'obiettivo dei concorrenti è quello di raggiungere o superare la soglia di 50mila euro per vincere l'intera somma dei premi in palio durante la serata ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

The Cage – Prendi e Scappa, ecco come funziona - Ecco come funziona The Cage - Prendi e Scappa, il nuovo game show del Nove condotto da Amadeus con Giulia Salemi ... 🔗davidemaggio.it scrive

Promo | Raid The Cage - Prendi e scappa, prossimamente - NOVE HD