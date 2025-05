Tg Sport – 27 5 2025

Nell'ultima edizione di tg sport, copriamo le attese di Simone Inzaghi per la finale, l'ufficializzazione di Tare come nuovo DS del Milan, le convocazioni di Spalletti per le cruciali sfide con Norvegia e Moldova in vista del Mondiale, e i primi successi di Sinner e Cocciare al Roland Garros. Scopriamo insieme i dettagli di queste importanti notizie sportive.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Simone Inzaghi pronto per la finale "Non sarà una notte come le altre" – Tare ufficializzato, è lui il nuovo DS del Milan – I convocati di Spalletti per Norvegia e Moldova, corsa al Mondiale – Sinner passa il primo turno al Roland Garros, passa anche Cocciaretto – Napoli si tinge d'azzurro per la festa scudetto

Tg Sport 27/05/2025