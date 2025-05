Tg Sport – 27 5 2025

In questa edizione del tg sport del 27 maggio 2025, si parla delle attese di Simone Inzaghi per la finale, dell’ufficializzazione di Tare come nuovo direttore sportivo del Milan, delle convocazioni di Spalletti per le gare contro Norvegia e Moldova in vista del Mondiale, e dei successi di Sinner e Cocciare al Roland Garros. Tutte le novità sportive in arrivo!