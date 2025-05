Tg Economia – 27 5 2025

In questo articolo analizziamo le principali notizie economiche del 27 maggio 2025, tra cui il viaggio di 15 milioni di italiani per il ponte del 2 Giugno, il successo dell'export del vino europeo, il ritorno delle eccellenze del Made in Italy su Amazon e le istruzioni per il bonus auto 2025. Scopri di più su queste tematiche rilevanti per l’attualità economica.

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – 15 milioni in viaggio per il ponte del 2 Giugno – Il vino traina l’export degli alcolici europei – Su Amazon tornano le eccellenze del Made in Italy – Bonus auto 2025, istruzioni per l’uso satgsl Unlimited News - Notizie dal mondo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tg Economia – 27/5/2025

