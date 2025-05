Tg Economia – 27 5 2025

In questa edizione del Tg Economia, analizziamo l'afflusso di 15 milioni di turisti per il ponte del 2 Giugno e l'importante ruolo del vino nell'export degli alcolici europei. Inoltre, scopriamo il ritorno delle eccellenze italiane su Amazon e forniamo istruzioni dettagliate per il bonus auto 2025. Rimanete con noi per le ultime notizie dal mondo!