Tfr in pensione pubblica | la proposta del Governo per sostenere il sistema previdenziale

Nel contesto di un sistema previdenziale sotto pressione, con una spesa prevista di oltre 289 miliardi di euro nel 2025, il Governo italiano propone misure per garantire la sostenibilità del TFR nella pensione pubblica. L'invecchiamento della popolazione e la crisi demografica impongono una riflessione urgente, come sottolinea il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigo, in cerca di soluzioni innovative per il futuro del welfare.

Nel 2025, la spesa previdenziale italiana supera i 289 miliardi di euro, pari al 15,3% del Pil. Di fronte all’invecchiamento della popolazione e alla crisi demografica in corso, il Governo valuta nuove soluzioni per rafforzare la sostenibilità del sistema. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon propone di utilizzare il Tfr (Trattamento di fine rapporto) per . Tfr in pensione pubblica: la proposta del Governo per sostenere il sistema previdenziale Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio TFR, verrà gestito dall'INPS e non potrai più chiedere anticipi per la casa o la salute: i dettagli della proposta; La proposta del governo: il Tfr custodito nell’Inps per rafforzare le pensioni; Pensioni: Entro il 2050 gli over 65 potrebbero rappresentare oltre un terzo della popolazione. Ecco la proposta; La proposta del governo: il Tfr custodito nell’Inps per rafforzare le pensioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tfr nell’Inps, il piano del Governo per blindare le pensioni - Il Governo studia un piano per trattenere il Tfr all’Inps così da finanziare rendite pensionistiche pubbliche, evitare tagli futuri e rendere più flessibile l’uscita dal lavoro ... 🔗Scrive quifinanza.it

La proposta del governo: il Tfr custodito nell’Inps per rafforzare le pensioni - Il sottosegretario Durigon: “Sospeso, non abolito” l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile legato alla maggiore aspettativa di vita. Fava: “Sì ... 🔗Come scrive msn.com

TFR: l’INPS apre a un nuovo semestre di silenzio-assenso - L’INPS apre ad un nuovo semestre di silenzio-assenso per indirizzare il TFR dei giovani verso la previdenza complementare. Durigon: “Valorizzare le somme custodite dall'Istituto” - Leggi e prassi / Pu ... 🔗Come scrive msn.com

TFR ti conviene lasciarlo in azienda o nel fondo pensione?