Teste di legno e tasse evase | Francesco Bellomo direttore artistico del teatro Pirandello indagato a Roma

Francesco Bellomo, direttore artistico del Teatro Pirandello, è coinvolto in un'inchiesta a Roma per evasione fiscale. L'attore Roberto Iannone accusa Bellomo di averlo utilizzato come prestanome in due società, con il Fisco che ora chiede a Iannone il pagamento di 486 mila euro. La situazione si complica con l'iscrizione di Bellomo nel registro degli indagati.

L'attore e regista Roberto Iannone ha accusato il noto produttore agrigentino e direttore artistico del teatro Pirandello, Francesco Bellomo, d'averlo usato come prestanome in due società per evadere il Fisco che adesso a Iannone chiede 486 mila euro. Bellomo è stato iscritto nel registro degli... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Teste di legno e tasse evase": Francesco Bellomo (direttore artistico del teatro Pirandello) indagato a Roma

