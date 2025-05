Tesla | crollo delle vendite in Europa ad aprile immatricolazioni giù del 526%

Ad aprile, Tesla ha registrato un drammatico calo delle vendite in Europa, con immatricolazioni scese a 5.475 unità, rispetto alle 11.540 dello stesso mese dell'anno precedente. Questo calo del 52,6% ha ridotto la quota di mercato della casa automobilistica dal 1,3% allo 0,6%. Da inizio anno, le vendite totali ammontano a 41.677 auto, segnando una diminuzione del 46,1%.

Crollano ancora le vendite di Tesla in aprile in Europa: le immatricolazioni sono 5.475, a fronte delle 11.540 di un anno fa, in calo del 52,6%, con la quota di mercato che passa dall'1,3% allo 0,6%. Da inizio anno l'azienda guidata da Elon Musk ha venduto 41.677 auto, il 46,1% in meno dello stesso periodo del 2024. La quota di mercato scende dal 2,1% all'1,1%. Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) chiude il primo quadrimestre dell'anno in modo stabile rispetto al 2024. In aprile le immatricolazioni sono state 1.077.186, lo 0,3% in meno dello stesso mese dell'anno scorso... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tesla: crollo delle vendite in Europa ad aprile, immatricolazioni giù del 52,6%

Su questo argomento da altre fonti

Tesla in crisi in Europa, vendite Model Y in caduta del 51%; BYD sorpassa Tesla sulle vendite in Europa: è solo questione di prezzo; Tesla: crollo delle vendite in Europa ad aprile, immatricolazioni giù del 52,6%; Mercato auto, Byd per la prima volta supera vendite di Tesla in Europa. Ad aprile la casa di Musk a -49%, la c. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tesla: crollo delle vendite in Europa ad aprile, immatricolazioni giù del 52,6% - Le vendite di Tesla in Europa calano drasticamente ad aprile, con immatricolazioni in calo del 52,6% rispetto all'anno scorso. 🔗Si legge su msn.com

Tesla in crisi in Europa, vendite Model Y in caduta del 51% - Il 2025 si conferma un anno difficile per Tesla in Europa. Secondo i dati preliminari di Dataforce, riportati da Automotive News Europe, il marchio americano ha registrato un calo del 38,7% delle imma ... 🔗Segnala informazione.it

Tesla perde il primato: Byd è il nuovo leader in Europa - Avanzata cinese nel mercato auto europeo: nonostante i dazi sulle elettriche, cresce la presenza dei brand asiatici grazie ai modelli ibridi ... 🔗Da msn.com

Il crollo delle vendite in Europa di Tesla