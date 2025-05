Terry crews rivela se sostituirà simon cowell a america’s got talent

Terry Crews chiarisce il suo ruolo in America’s Got Talent, svelando se prenderà il posto di Simon Cowell. In vista della nuova stagione, il conduttore ha condiviso dichiarazioni significative riguardo le sue intenzioni, affermando di voler continuare esclusivamente il suo lavoro come presentatore, mantenendo così intatta la sua identità nel programma. Scopriamo di più sulle sue motivazioni e sulle aspettative per il talent show.