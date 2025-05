Terrorismo giovane arrestato In casa manuali per costruire armi | preso con l’aiuto dell’Fbi

Un giovane di 24 anni, residente a Castiglione del Lago, è stato arrestato per terrorismo dopo che gli investigatori, con il supporto dell'FBI, hanno scoperto manuali per la costruzione di armi nella sua abitazione. Il ragazzo stava lavorando a un ordigno artigianale destinato a un'azione terroristica, suscitando serie preoccupazioni tra le forze dell'ordine. L'operazione ha messo in luce i rischi legati all'estremismo giovanile.

Perugia, 27 maggio 2025 – Avrebbe iniziato concretamente a realizzare un ordigno artigianale da far esplodere. Presumibilmente per compiere un'azione terroristica. Questo il timore degli investigatori che hanno hanno messo nel mirino, già da qualche mese, un 24enne residente a Castiglione del Lago e che, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, hanno arrestato. Il giovane è accusato autoaddestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. Il 24enne è finito nelle indagini della Direzione centrale della polizia di prevenzione, che, nell'ambito di una collaborazione operativa con la Fbi, ha acquisito diversi indirizzi Ip riferiti a soggetti che hanno fatto accesso a siti internet riconducibili a organizzazioni terroristiche di stampo jihadista, dediti alla propaganda e al proselitismo, al reclutamento e all'insegnamento delle tecniche per il confezionamento di ordigni esplosivi...

