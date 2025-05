Terremoto forte scossa nella notte | magnitudo 5 1

Una forte scossa di terremoto, con magnitudo 5.1, ha scosso la notte, portando scompiglio e paura. Sotto il fragore di oggetti che cadono, i residenti si sono ritrovati a vivere un'esperienza di terrore palpabile, mentre le loro case tremavano e il silenzio si faceva inquietante. Un racconto che riporta alla luce le emozioni di un evento naturale imprevedibile e devastante.

Tremava la casa, tremavano le pareti, ma a svegliare davvero era stato un suono più sottile: quello delle cose che cadono. Prima una tazza, poi i libri, poi un silenzio teso come una corda. Nel buio, solo il battito accelerato e le finestre che sembravano respirare. Era come se la terra stessa avesse provato a parlare, spezzando il sonno in un urlo sordo che correva sotto i piedi. A pochi chilometri dalla costa, tra montagne che odorano di resina e storia, l’alba è arrivata carica di sguardi insonni, gente nei cortili, anziani seduti sui gradini, madri con i bambini in braccio. Nessuno parlava troppo... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it