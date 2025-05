terra del sole e cosimo i è qui la storia

In occasione del 450° anniversario della morte di Cosimo I de’ Medici, il Palazzo Pretorio di Terra del Sole ha ospitato un convegno di grande rilievo. L'evento ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati, grazie alla partecipazione di illustri relatori tra docenti universitari e ricercatori, che hanno approfondito l'importanza storica e l'eredità del grande duca fiorentino.

Ha suscitato notevole interesse il convegno dedicato a Cosimo I de' Medici in occasione del 450° anniversario della morte, in scena sabato nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Un'iniziativa nobilitata dalla presenza di numerosi relatori qualificati come docenti universitari e ricercatori. Sotto i riflettori "il rapporto storico tra il progetto granducale di Cosimo I e il farsi di una città 'nuova' come Terra del Sole, inquadrato in una prospettiva interdisciplinare" spiega Luigi Pieraccini, presidente del Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, che ha collaborato nell'organizzazione del convegno scientifico, promosso dalla Pro loco della cittadella con il sostegno della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e il contributo dell'Accademia degli Incamminati...