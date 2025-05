Terra dei Fuochi | il generale Vadalà al Liceo Scientifico Fermi

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 10, il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa ospiterà il convegno “Dalle radici fertili ai rifiuti tossici. Viaggio nella Terra Felix perduta”, con la partecipazione del generale Vadalà. L’evento, parte delle iniziative scolastiche, mira a sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità e dell’ambiente, affrontando la questione dei rifiuti tossici nella regione della Terra dei Fuochi.

