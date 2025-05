Terni compleanno speciale per la signora Giuliana | Ha deliziato migliaia di concittadini con le sue prelibatezze

Terni celebra un compleanno speciale: la signora Giuliana Stella, affettuosamente conosciuta come ‘Giuliana de La Mora’, festeggia oggi i suoi 120 anni di gestione della storica trattoria ‘La Mora’. Con le sue prelibatezze, ha deliziato migliaia di concittadini, rendendo il locale un simbolo di tradizione e passione culinaria nella comunità. Un omaggio a un'icona della gastronomia ternana che continua a mettere a tavola il gusto autentico.

Centoventi anni di gestione continuativa per la trattoria ‘La Mora’. L’attività ristorativa omaggia la signora Giuliana Stella conosciuta come ‘Giuliana de La Mora’ che oggi – mercoledì 27 maggio - festeggia il suo compleanno. Una giornata speciale per il locale riconosciuto come azienda storica... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, compleanno speciale per la signora Giuliana: “Ha deliziato migliaia di concittadini con le sue prelibatezze”

