Ternana-Vicenza oltre diecimila sugli spalti del Liberati | Ferrante insidia Cianci in attacco Le probabili formazioni

Ternana e Vicenza si preparano a uno scontro decisivo al Liberati, con oltre diecimila tifosi sugli spalti. Il pareggio dell'andata rende indispensabile una vittoria per ambire alla finale dei Play Off di Serie C. Le squadre sono pronte a dare il massimo, con Ferrante che cerca di insidiare Cianci in attacco. Scopriamo le probabili formazioni e le aspettative per questa sfida cruciale.