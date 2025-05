Tentate rapine furti ed estorsioni tra Monopoli Fasano e Martina Franca | sei arresti Accuse a vario titolo

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli hanno eseguito sei arresti legati a tentate rapine, furti ed estorsioni tra Monopoli, Fasano e Martina Franca. L'operazione, supportata da unitĂ specializzate e cinofile, ha portato a un significativo intervento contro la criminalitĂ nella zona, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al crimine.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina, i Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli, coadiuvati in fase esecutiva dai militari dei reparti territorialmente competenti, dal Nucleo Cinofili di Modugno, dal personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” e dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, nella quale sono stati evidenziati (fatta salva la diversa eventuale valutazione nelle fasi successive del procedimento e del processo), gravi indizi di colpevolezza a carico di sette indagati, sospettati di essere gli autori dei reati di tentate rapine, furti di autovettura, tentate estorsioni, ricettazione e detenzione di armi clandestine... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Tentate rapine, furti ed estorsioni tra Monopoli, Fasano e Martina Franca: sei arresti Accuse a vario titolo

