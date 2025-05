Tentano di strangolare infermiere nuova aggressione in ospedale a Palermo

Un nuovo episodio di violenza segna l'ospedale "Cervello" di Palermo, dove un infermiere e un vigilante sono stati aggrediti da un uomo e dai suoi tre figli. Durante l'attacco, gli aggressori hanno tentato di strangolare l'infermiere, in un atto di inaudita violenza che evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario. L'incidente avviene in un contesto giĂ critico, con forti necessitĂ di protezione.

Ennesima aggressione in un ospedale di Palermo. Calci e pugni a un vigilante nonchĂ© a un infermiere che gli aggressori hanno tentato anche di strangolare, stringendogli le mani al collo. Senza controllo un uomo e i tre figli, familiari di una donna ricoverata al pronto soccorso del « Cervello » che hanno scatenato la loro furia contro i due uomini, per poi danneggiare l’area, minacciando ulteriori... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tentano di strangolare infermiere, nuova aggressione in ospedale a Palermo

