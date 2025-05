Tenta di lanciarsi dalla finestra i carabinieri la salvano in extremis | dramma sventato a Salerno

Sabato scorso, a Salerno, un intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato una tragedia in via Martin Luther King. Una donna, in un momento di profonda crisi, ha tentato di lanciarsi dalla finestra della sua abitazione. Grazie all'operato delle forze dell'ordine, che hanno forzato la porta per salvarla, il dramma è stato sventato e la donna è stata messa in sicurezza.

Dramma sventato, sabato scorso, in via Martir Luther King, a Salerno, dove una donna avrebbe tentato di compiere un gesto estremo all’interno della propria abitazione. Giunti sul posto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno scongiurato il peggio: forzando la porta, hanno bloccato la donna... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tenta di lanciarsi dalla finestra, i carabinieri la salvano in extremis: dramma sventato a Salerno

