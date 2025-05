Tensioni USA-UE | tregua dazi al 50% approcci interni divisi e colloqui in accelerazione

Le recenti tensioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno influenzando i colloqui su dazi e approcci interni, con una tregua al 50% che sembra fragile. La conversazione telefonica fra il commissario Maros Sefcovic e il negoziatore statunitense Jamieson Greer ha lasciato un'impronta negativa, riconosciuta anche dalla Commissione Europea. Il tweet del vicepresidente, che sottolinea la necessitĂ di rispetto, evidenzia la crescente delicatezza della situazione.

