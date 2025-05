Tennis Passaro ko contro De Jong al Roland Garros

Francesco Passaro termina la sua avventura al Roland Garros al primo turno, dopo un’intensa sfida contro l’olandese Jesper De Jong. Nonostante un’ottima partenza e un match combattuto che si è concluso in cinque set, il tennista perugino non riesce a superare il suo avversario, segnando così un deludente esordio nel prestigioso torneo francese.

Roma, 27 mag. (askanews) – Finisce l’avventura di Francesco Passaro che saluta al debutto il Roland Garros dopo un’ottima partenza. Il perugino va ko in cinque set (6-3, 7-6, 4-6, 6-7, 1-6) contro Jesper De Jong che si toglie di dosso l’ombra azzurra dopo che era uscito agli Internazionali per mano di Sinner. L’olandese sarà atteso ora da un impegno complicatissimo che lo vedrà opposto ad Alexander Zverev che ha battuto in scioltezza Tien. Finisce dunque l’avventura di Passaro dopo 3 ore e 54 minuti di gioco. L'articolo Tennis, Passaro ko contro De Jong al Roland Garros proviene da Ildenaro.it... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

