Tennis al via vendita biglietti Internazionali Bnl 2026

Inizia oggi la vendita libera dei biglietti e degli abbonamenti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. Fino al 31 agosto 2025, gli abbonati dell'edizione 2025 potranno riservare il loro posto, mentre in questa fase è possibile acquistare esclusivamente i tagliandi per le partite sul Campo Centrale. Non perdere l'opportunità di assistere a uno dei tornei più prestigiosi del tennis internazionale!

Roma, 27 mag. (askanews) – Al via la vendita libera dei biglietti e degli abbonamenti per gli Internazionali BNL d’Italia 2026. In questa fase, è possibile acquistare solo i tagliandi per gli incontri in programma sul Campo Centrale. Gli abbonati 2025 avranno tempo fino al 31 agosto 2025 per esercitare la prelazione sugli abbonamenti acquistati per l’edizione 2025. Ai Tesserati FITP è riservato uno sconto sui biglietti (20% tesserati Atleta, 10% tesserati Socio) e sugli abbonamenti (5% a tutti tesserati). L’acquisto di biglietti e abbonamenti può essere effettuato al seguente link: https:ticketing... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

