Tenaris Dalmine ai dipendenti premi tra i 14 e i 16mila euro | sul futuro incognite energia dazi e concorrenza sleale

Tenaris Dalmine premia i propri dipendenti con bonus che variano tra i 14 e i 16 mila euro, nonostante un contesto di incertezze legate all'energia, ai dazi e alla concorrenza sleale. L'azienda segna un fatturato di un miliardo e mezzo di euro e un Ebitda di 248 milioni, affrontando anche significative uscite di cassa per dividendi e imposte, oltre a investimenti strategici per il futuro.

Dalmine. Un miliardo e mezzo di fatturato, con Ebidta a 248 milioni e una posizione finanziaria netta di 98 milioni nonostante uscite di cassa nell'ordine di 147 milioni alla voce "dividendi" e 165 milioni a quella "imposte", alle quali si sono aggiunti investimenti per 84 milioni: pur non bissando il risultato record dello scorso anno (quasi 1,8 miliardi) Tenaris Dalmine continua a macinare numeri importanti e lo fa, è il caso di ribadirlo, in un contesto geopolitico e macroeconomico tutt'altro che stabile. Ma in un ideale braccio di ferro con le conseguenze, dirette e indirette, dell'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, la soliditĂ della domanda di prodotti per l'estrazione e il trasporto di idrocarburi continua per ora ad avere la meglio: quanto questo sia determinate per Tenaris, che basa circa l'85% della propria fatturazione sull' Oil & Gas, è facilmente intuibile, così come lo è il fatto che il costo dell'energia poco competitivo del nostro Paese sia al contrario uno dei fattori di maggiore preoccupazione per il futuro...