Temptation Island 2025 | quando inizia location e coppia di Uomini e Donne

Temptation Island 2025 si appresta a tornare su Canale 5, promettendo un’estate di emozioni e sorprese. Con la conduzione di Filippo Bisciglia e novità entusiasmanti, il reality show sarà ancora più intrigante grazie a nuove coppie di uomini e donne pronte a mettersi alla prova. Scopriamo insieme quando inizia, la location e tutto ciò che ci attende in questa nuova avventura.

Temptation Island è pronto a tornare su Canale 5 per un’estate ricca di emozioni, colpi di scena e sguardi infuocati davanti al falò. La nuova edizione del reality show prodotto da Fascino PGT e condotto da Filippo Bisciglia si preannuncia ancora più avvincente del solito, a partire da una novità assoluta: la location. Addio Sardegna, il programma si trasferisce in Calabria, nella splendida cornice del Calalandrusa Resort. Scopriamo quando inizierà e quali sono i due ex del trono over che potrebbero partecipare. Temptation Island 2025: dove si svolgerà. Per la prima volta nella storia del programma, le coppie in gioco non saranno ospitate nel celebre Is Morus Relais in Sardegna... 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island 2025: quando inizia, location e coppia di Uomini e Donne

