Temptation Island 2025 cambia tutto | nuova location nuovo giorno e forse… volti noti

Il reality dell'estate torna il 3 luglio: ecco dove si gira e cosa sappiamo finora. L'estate italiana ha una certezza: Temptation Island. E anche nel 2025 il viaggio nei sentimenti è pronto a conquistare i telespettatori, ma con tante novità. La nuova stagione prenderà il via il 3 luglio su Canale 5. Una data da segnare in rosso, perché il programma torna con rivoluzioni importanti, sia nella messa in onda che nel set. Addio Sardegna: Temptation sbarca in Calabria. Dopo 11 edizioni nello storico resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, cambia tutto. La struttura è stata venduta a un imprenditore turco e il set si sposta in Calabria, più precisamente al Calandrusa Resort di Catanzaro, come rivela il settimanale Chi...