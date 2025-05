Temptation Island 2025 anticipazioni | il 3 luglio la prima puntata

Preparati per l'emozionante ritorno di Temptation Island! La nuova stagione debutterà giovedì 3 luglio su Canale 5, promettendo sorprese e colpi di scena nel mondo dei sentimenti. Scopri le prime anticipazioni di ciò che ci aspetta in questa attesa edizione del programma, che continua a tenere incollati milioni di spettatori. Non perdere l'appuntamento!

Temptation Island 2025, anticipazioni. Giovedì 3 luglio la prima puntata della nuova stagione dello show dei sentimenti. Arrivano le prime anticipazioni di Temptation Island 2025. La nuova edizione del programma dei sentimenti di Canale 5 dovrebbe andare in onda per la prima puntata il prossimo giovedì 3 luglio 2025. Tante le novità di questa stagione, a ... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Temptation Island 2025, anticipazioni: il 3 luglio la prima puntata

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi 2025: le anticipazioni della puntata del 21 maggio e le possibili new entry; Temptation Island si sposta in Calabria; Temptation Island, anche una coppia del trono over nel cast della nuova edizione?; Sarabanda Celebrity, stasera Enrico Papi debutta con ospiti da urlo (ma una è speciale): chi ci sarà. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Temptation Island 2025, anticipazioni: la prima puntata in onda giovedì 3 luglio - Publitalia ha anticipato che la nuova edizione del reality debutterà all'inizio di luglio e che a condurla sarà ancora Filippo Bisciglia ... 🔗Si legge su it.blastingnews.com

Temptation Island 2025 quando inizia e dove vederlo in streaming - Ma quando inizia Temptation Island 2025? La trasmissione riparte ufficialmente giovedì 3 luglio 2025, cambiando così il suo storico giorno di programmazione. Non va più in onda il lunedì, ma il ... 🔗Secondo novella2000.it

Temptation Island, nuova stagione al via: quando inizia, che giorno andrà in onda e dove è girato. Filippo Bisciglia al timone - L’attesa è finita, finalmente abbiamo la data di inizio della nuova stagione di Temptation Island. L’attesissimo reality show condotto da Filippo Bisciglia è pronto ... 🔗Scrive msn.com

TEMPTATION ISLAND STRAVOLGE TUTTO: NUOVA LOCATION E CAST DA SCOPRIRE!