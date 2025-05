Temporali notturni su Milano | cresce la preoccupazione per la piena del Lambro

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, Milano e l'hinterland hanno subito un violento nubifragio che ha sollevato allerta per la piena del Lambro. Forti temporali, raffiche di vento e piogge intense hanno interessato la zona, destando preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. I fenomeni atmosferici eccezionali amplificano i timori per possibili danni e criticità .

Piogge intense su Milano e hinterland. Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 maggio, Milano e i comuni della provincia sono stati colpiti da una violenta ondata di maltempo. Tra le 2 e le 4 del mattino, si sono susseguiti forti temporali, accompagnati da raffiche di vento e precipitazioni intense. Secondo i dati forniti dal Comune, sulla città sono caduti tra i 15 e i 20 mm di pioggia, mentre nell'hinterland a nord di Milano le precipitazioni sono state più abbondanti e ancora in corso nelle prime ore del mattino. Danni e interventi, ma nessun ferito. Il maltempo ha provocato la caduta di rami e alberi, con danni ad alcune auto parcheggiate, in particolare in via Pacini a Milano e in via Guazzoni a Cinisello Balsamo...