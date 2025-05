Temporale notturno a Milano | pioggia fulmini alberi caduti e fiumi in piena

Un temporale notturno ha colpito Milano tra lunedì e martedì, portando intense piogge, fulmini e tuoni. Tra le 2 e le 4, la città ha registrato 15-20 mm di pioggia, causando allagamenti e la caduta di alcuni alberi. Le conseguenze di questo evento atmosferico non si sono fatte attendere, con i fiumi che hanno iniziato a ingrossarsi e i cittadini colpiti da un risveglio inaspettato.

