Telese 15enne denunciato per guida senza patente

Un quindicenne di Telese Terme è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Benevento per guida senza patente. L'episodio, avvenuto ieri sera, rappresenta la reiterazione di comportamenti illeciti, poiché il ragazzo era già stato sanzionato in precedenza nel 2024. Questo caso solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità dei giovani.

Comunicato Stampa Il ragazzo era già stato sanzionato nel 2024 Ieri sera la Polizia di Stato di Benevento ha denunciato in stato di libertà un quindicenne residente a Telese Terme (BN) per guida senza patente. Il giovane, mentre transitava per

