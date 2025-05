Teatro Romano ingresso gratuito nel fine settimana | torna la Contesa di Sant’Eliano

Nel weekend del 1° e 2 giugno 2025, il Teatro Romano di Benevento offre ingressi gratuiti per celebrare la Festa della Repubblica e aderire all'iniziativa del Ministero della Cultura. Approfitta di questa opportunità per esplorare la storica contesa di Sant'Eliano e immergerti nella bellezza del patrimonio culturale. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e gratuita nel cuore dell'arte e della storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 1° e lunedì 2 giugno 2025 il Teatro Romano di Benevento aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese e il giorno della Festa della Repubblica. Per l’occasione, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento, torna in scena “La Contesa di Sant’Eliano”, rievocazione storica giunta alla sua XIV edizione ed organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Benevento Longobarda, grazie al sostegno del Fondo nazionale per la rievocazione storica del Ministero della Cultura... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Romano, ingresso gratuito nel fine settimana: torna la “Contesa di Sant’Eliano”

