Teatro Borgatti nuova aggiudicazione | un’azienda completerà i lavori

A tredici anni dal sisma del 2012 che ha devastato 60 comuni, il Teatro Borgatti di Cento si avvia verso una nuova fase di recupero. Recentemente, dal Comune è giunta notizia di una nuova aggiudicazione per completare i lavori di restauro, segnando un passo importante nella rinascita di questo storico gioiello culturale. La storia del teatro, segnata da sofferenze, ora intravede la speranza di un futuro rinnovato.

E' in questi giorni, a 13 anni dal sisma che nel 2012 ha colpito duramente 60 comuni, che dall'albo pretorio del Comune di Cento arriva la notizia di una nuova aggiudicazione dei lavori di recupero del Teatro Borgatti. Una storia travagliata quella dell'amato e storico teatro, che dopo le ferite del sisma aveva visto una prima aggiudicazione dei lavori e poi, in una querelle tra comune e azienda appaltatrice, fermarsi tutto con la rescissione del contratto da parte della giunta e la risposta dell'impresa trascinandola in tribunale. E mentre questa storia si dibatterà nelle aule legali con la richiesta di rimborso di circa 1...