Teatro 4 Mori venerdì 30 maggio la commedia in vernacolo L' eredità

Venerdì 30 maggio, il Teatro Quattro Mori di Livorno ospiterà, per la prima volta in città, la commedia in vernacolo "L'eredità" della compagnia "L'urtimi arrivati". A grande richiesta, Dietro le Quinte presenta due spettacoli, alle 17 e alle 21. Scritto da Luigi Bertoni, questo divertente lavoro teatrale promette di intrattenere il pubblico con ironia e vivacità.

A grande richiesta, per la prima volta a Livorno, Dietro le Quinte presenta la commedia in vernacolo "L'eredità" con la compagnia teatrale "L'urtimi arrivati" con due spettacoli, in calendario venerdì 30 maggio alle 17 ed alle 21 al Teatro Quattro Mori. Lo spettacolo, scritto da Luigi Bertoni e... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Teatro 4 Mori, venerdì 30 maggio la commedia in vernacolo "L'eredità"

Approfondimenti da altre fonti

Cinema. Io non ho paura, settimana di chiusura del progetto con due eventi; Il Festival Antani incorona Ubaldo Pantani miglior comico televisivo; Teatro e inclusione: a Viareggio la Compagnia C’Entra presenta “Prima di tutto”. 🔗Cosa riportano altre fonti

L'EFFIMERO MERAVIGLIOSO, FIND38 E BALLETTO DI SARDEGNA CON INCONTRI MUSICALI PRESENTANO FOUR - G3