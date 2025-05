Taylor swift e il suo video iconico | come è invecchiato dopo 10 anni

Nel maggio 2015, Taylor Swift ha catturato l'attenzione del pubblico con il lancio di "Bad Blood" durante i Billboard Music Awards, facendo esplodere le conversazioni su rivalità e amicizie nel mondo della musica. A dieci anni dalla sua uscita, analizziamo come questo video iconico sia invecchiato, rivelando sia il suo impatto culturale che la sua rilevanza nel panorama musicale contemporaneo.

Il 17 maggio 2015, taylor swift ha presentato uno dei suoi videoclip più iconici e discussi, durante la cerimonia dei Billboard Music Awards. La pubblicazione di "Bad Blood" ha segnato un momento importante nella storia della musica pop, grazie alla sua produzione ricca di star e al suo impatto mediatico. Questo video non solo ha ottenuto un enorme successo in termini di visualizzazioni, ma ha anche ridefinito gli standard dei videoclip con il suo stile cinematografico e narrativo.

