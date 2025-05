Tatuatore abusivo scoperto a Imola | maxi-multa

Un tatuatore abusivo è stato scoperto a Imola, dove esercitava la propria attività illecita nella camera da letto, addirittura in presenza di animali domestici. La guardia di finanza ha avviato un'operazione che ha portato alla sua identificazione, rivelando la sua completa evasione fiscale. La notizia solleva interrogativi sulla sicurezza e la legalità dei servizi di tatuaggio offerti senza le necessarie autorizzazioni.

Imola (Bologna), 27 maggio 2025 – Utilizzava la propria camera da letto come studio professionale, anche in presenza di animali domestici. Un tatuatore abusivo operativo in città, completamente sconosciuto al fisco, è stato scoperto dalla guardia di finanza. L'operazione, portata avanti dai militari della compagnia di Imola, è stata preceduta da “una capillare azione di osservazione e controllo – spiegano le Fiamme gialle – che ha portato alla scoperta di un vero e proprio ‘tattoo shop’ allestito nell'abitazione dell’uomo, di nazionalità italiana. I finanzieri imolesi, dopo essere entrati nell’appartamento su autorizzazione concessa dalla Procura di Bologna, hanno provveduto al recupero delle chat presenti sul cellulare del tatuatore intercorse con i vari clienti, al fine di ricostruire successivamente l'ammontare esatto dei ricavi nascosti al fisco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tatuatore abusivo scoperto a Imola: maxi-multa

Approfondimenti da altre fonti

Imola, scoperto tatuatore abusivo: sequestrati 350 strumenti da lavoro; A Imola scoperto tatuatore abusivo sconosciuto al fisco; A Imola scoperto tatuatore abusivo sconosciuto al fisco; Silvia Salis nuova sindaca di Genova Dedico la vittoria a mio padre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tatuatore abusivo scoperto a Imola: maxi-multa - L’uomo aveva allestito uno studio nella camera da letto della sua casa dove abitano anche animali. Lo ha scovato la Guardia di finanza ... 🔗Lo riporta msn.com

Tatuatore abusivo scoperto dalla Gdf nel Bolognese - (ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Un tatuatore abusivo, completamente sconosciuto al fisco e attivo su Imola, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Bologna. Il controllo ha portato a trovare un 'tatto ... 🔗Da msn.com

Tatuaggi abusivi in casa tra animali e strumenti non igienici, scoperto studio illegale - Scoperto a Imola un tatuatore abusivo che operava nella sua camera da letto tra strumenti non a norma e animali. Sequestrati materiali e avviate sanzioni. 🔗Lo riporta gazzettadibologna.it