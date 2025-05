Tatuatore abusivo lavorava in casa tra gli animali e senza autorizzazione | VIDEO

La Guardia di Finanza di Bologna ha individuato a Imola un tatuatore abusivo che operava nella propria casa, privo di autorizzazioni e sconosciuto al fisco. L'attività si svolgeva in un ambiente poco igienico, con la presenza di animali, rivelando gravi violazioni delle normative sanitarie e commerciali. Questi episodi sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei consumatori e sull’importanza di garantire professionisti qualificati nel settore.

La guardia di finanza di Bologna ha scoperto a Imola un tatuatore completamente abusivo, sconosciuto al fisco e privo di ogni autorizzazione sanitaria e commerciale. L'uomo, di nazionalitĂ italiana, esercitava la sua attivitĂ all'interno della propria abitazione privata, trasformando la camera da...

