Tassi di interesse in calo aumentano le surroghe dei mutui Ma non a Verona

Nei primi mesi del 2025, il calo dei tassi di interesse ha spinto numerosi italiani a richiedere la surroga dei mutui. Tuttavia, in Veneto la situazione rimane stagnante rispetto all'anno precedente, con Verona che si distingue in controtendenza. Questo articolo esplora le ragioni di questa discrepanza e l'impatto della politica monetaria della Bce sulla situazione locale.

Nei primi mesi del 2025, il calo dei tassi di interesse ha fatto volare le richieste di surroga dei mutui in Italia. Mentre in Veneto, la situazione resta stabile rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E Verona è in controtendenza. La politica monetaria della Bce (Banca centrale... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tassi di interesse in calo, aumentano le surroghe dei mutui. Ma non a Verona

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mutui, salgono ancora i tassi: ad aprile 3,29%. Aumenta il credito per la prima volta da due anni; Eurostat conferma i dati sull’inflazione ad aprile, Bce verso nuovi tagli dei tassi; Conto deposito: nonostante il calo dei tassi, è ancora possibile trovare offerte al 4%; Banche: prestiti in crescita in aprile, tasso medio mutui aumenta al 3,29%. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tassi di interesse in calo, aumentano le surroghe dei mutui. Ma non a Verona - Nei primi mesi del 2025, i trasferimenti dei mutui da una banca a un’altra per approfittare di condizioni migliori sono stati più del 37% delle richieste totali di mutuo nel Veronese ... 🔗Come scrive veronasera.it

In Italia mutui in crescita grazie ai tassi in calo e alle surroghe - Aumentano le domande di mutui e le erogazioni, questo il bilancio del primo trimestre del 2025 grazie al miglioramento dei tassi variabili e alle surroghe ... 🔗Riporta quifinanza.it

Il calo dei tassi fa correre mutui e surroghe - I TASSI in calo fanno correre i mutui con un effetto positivo sulla ripresa delle compravendite sul mercato immobiliare ... 🔗Da msn.com

Balzo dei Tassi di Finanziamento e Interesse Aperto Mentre Aumentano le Posizioni Long