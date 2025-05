tariffa puntuale a san giovanni le critiche di rifondazione comunista

Arezzo, 27 maggio 2025 – La TARIP, la nuova Tariffa Rifiuti Puntuale, sta suscitando forti polemiche a San Giovanni. I cittadini esprimono preoccupazioni riguardo a questo sistema tariffario, mentre le forze di opposizione, guidate da Rifondazione Comunista, si attivano raccogliendo centinaia di firme per contestarne l'implementazione. Il dibattito politico è acceso, evidenziando le frizioni tra amministrazione e comunità locale.

Arezzo, 27 maggio 2025 – La nuova TARIP, la Tariffa Rifiuti Puntuale continua a sollevare preoccupazioni tra i cittadini sangiovannesi e anima il dibattito politico. Mobilitate le forze di opposizione, che sabato scorso hanno raccolto centinaia di firme - mille solo quelle raccolte dal gruppo San Giovanni Civica - dando voce al malcontento. Un risultato che, secondo il Partito della Rifondazione Comunista del Valdarno, non può e non deve essere sottovalutato: "È evidente – commenta il segretario PRC Mirko Vichi – che la cittadinanza non condivide la scelta fatta dall'amministrazione". "Parlando direttamente con le persone - spiega Vichi - emerge con forza un senso di esclusione dalle decisioni...