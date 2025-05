Tari piano di sconti per far digerire gli aumenti

E' stato varato il piano di sconti per far fronte all'aumento del 16 per cento della tassa rifiuti che verrà portato in Consiglio comunale oggi pomeriggio a Fabriano. Gli assessori al Bilancio Pietro Marcolini e l'assessore alla Comunità Maurizio Serafini hanno incontrato le organizzazioni sindacali e stilato un protocollo di intesa proprio per la riduzione della Tari. L'amministrazione in pratica vuole mettere a disposizione, mediante contributi rivolti alla riduzione alla Tari per un totale di 120mila euro (80mila risorse da bilancio comunale e 40mila da quelle stabilite nel bilancio dell'anno scorso, derivanti dall'accordo sindacale relativo all'intervento in materia sociale), le parti concordano di destinare le risorse applicando criteri per i contributi secondo fasce Isee...

