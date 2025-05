Tare DS il Primo Ministro Rama | Il Milan è agli ordini di un albanese Ora …

Edi Rama, Primo Ministro dell'Albania, ha espresso le sue congratulazioni a Igli Tare per la sua recente nomina a direttore sportivo del Milan. Questo prestigioso incarico segna un importante traguardo per Tare e mette in risalto il crescente riconoscimento del talento albanese nel mondo del calcio. Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta e l'impatto che potrebbe avere sulla squadra rossonera.

