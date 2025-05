Tardelli incontra gli studenti | Benedetta la disconnessione

Il 27 maggio 2025, Tardelli incontra gli studenti di Pistoia, invitandoli a riflettere sull'importanza della disconnessione per riscoprire la connessione con se stessi e con valori autentici. Sotto l'egida di Sant'Agostino, il messaggio incoraggia i giovani a esplorare il loro mondo interiore e a superare i luoghi comuni nella ricerca di una verità più profonda.

Pistoia, 27 maggio 2025 - Benedetta la sconnessione, per connettersi a qualcosa di più profondo, di più vero, anche per uscire dai luoghi comuni. Un consiglio ai ragazzi, direttamente da Sant'Agostino, alla cui famiglia spirituale appartiene Leone XIV: "Noli foras ire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas". Monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, lo ha parafrasato così per alcuni studenti dell'istituto Einaudi che ha incontrato nei giorni scorsi: "Non andare a cercare fuori. Rientra in te. Spengi per un attimo il cellulare e ascolta. Nel profondo del tuo cuore abita la verità "... 🔗 Leggi su Lanazione.it