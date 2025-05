Taranto | da giugno le escursioni turistiche serali in motonave Fino a metà settembre

A partire dal 1° giugno, Taranto offre escursioni turistiche serali in motonave fino a metà settembre, permettendo di scoprire la bellezza della città dai suoi due mari. Kyma Mobilità promuove questa iniziativa, che promette un'esperienza unica, con le luci serali che si riflettono sulle acque, trasformando Taranto in un vero e proprio incanto. Preparatevi a vivere momenti magici al calar del sole!

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: Taranto vista dal mare, anzi dai suoi due mari, è uno spettacolo straordinario, soprattutto se si ammira la sera, quando le luci si riflettono sulle acque e l'oscurità avvolge la città rendendola ancora più suggestiva. Da domenica 1° giugno riprendono le escursioni turistiche serali con le motonavi "Clodia" e "Adria" di Kyma Mobilità che, con partenza da Piazzale Democrate, durano circa un'ora e mezza. Questa è una esperienza straordinaria che permette, sia ai tarantini che ai turisti, di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città, nell'atmosfera suggestiva dell'imbrunire...

