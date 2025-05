Taranto al ballottaggio | trattative in corso tra i candidati e le forze politiche

Con il primo turno elettorale concluso, Taranto si prepara al ballottaggio. Piero Bitetti del centrosinistra guida con il 37,39% dei voti, mentre Francesco Tacen rappresenta la sfida per la poltrona di sindaco. Le trattative in corso tra candidati e forze politiche strategiche stanno plasmando il futuro della città , rendendo questa fase cruciale per gli equilibri amministrativi della comunità tarantina.

Tarantini Time Quotidiano Con la chiusura del primo turno elettorale, la corsa per il governo di Taranto entra nel vivo della fase decisiva. Piero Bitetti, candidato del centrosinistra, ha ottenuto il 37,39% dei voti, pari a 32.875 preferenze. A contendergli la guida della città sarà Francesco Tacente, espressione di una coalizione civica sostenuta da Lega e Udc, che ha raccolto il 26,14% con 22.897 voti. Il secondo turno, previsto per giugno, si annuncia aperto e incerto, con il gioco delle alleanze pronto a ridisegnare gli equilibri. Il centrosinistra guarda con attenzione al bacino elettorale del Movimento 5 Stelle, rappresentato da Annagrazia Angolano, che ha ottenuto il 10,91% (9... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto al ballottaggio: trattative in corso tra i candidati e le forze politiche

