TAPPE IN TAVOLA – GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Scopri il sapore del Giro d’Italia 2025 con "Tappe in tavola"! Ogni tappa della corsa ciclistica diventa un'opportunità per esplorare la cucina tipica delle città ospitanti. Dalla preparazione di piatti locali alle tradizioni culinarie, ogni salita si celebra con una forchettata, mentre ogni traguardo è un omaggio al gusto. Preparati a un viaggio gastronomico che accompagna il percorso della gara, a partire dalla sedicesima tappa a Piazzale.

Seguiamo il Giro d'Italia 2025 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo. un boccone di tradizione! Sedicesima Tappa del Giro d'Italia Piazzale sul Brenta – San Valentino (Brentonico)– 203 . "TAPPE IN TAVOLA – GIRO D'ITALIA IN CUCINA" L'Identità...

