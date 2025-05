Tappa rosa a Piazzola la città si accende per il Giro d’Italia

Piazzola sul Brenta si trasforma nel cuore pulsante della sedicesima tappa del Giro d'Italia, accogliendo ciclisti e visitatori con colori e festeggiamenti. Senza tappeti rossi, ma immersa in un'atmosfera vivace, la città si illumina di fioriture rosa, stand e musica, creando un'esperienza unica che unisce sport e comunità. Scopriamo insieme l'energia che ha invaso il centro storico e l'entusiasmo degli spettatori.

Nessun tappeto rosso, ma tanto asfalto e fioriture rosa: Piazzola sul Brenta si è svegliata sotto i riflettori della sedicesima tappa del Giro d’Italia. Tra stand, carovane, musica e biciclette, il paese alle porta di Padova ha fatto il pieno di energia e spettatori. Il centro storico ha... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tappa rosa a Piazzola, la città si accende per il Giro d’Italia

Ne parlano su altre fonti

Tappa rosa a Piazzola, la città si accende per il Giro d’Italia; Giro d’Italia, una tappa epica per Piazzola sul Brenta; Giro d'Italia, Piazzola sul Brenta si colora di rosa: oggi il passaggio del corteo davanti a Villa Contarini; Reporter per un Giorno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'ALTA PADOVANA SI TINGERA' DI ROSA PER IL GIRO D'ITALIA | 25/10/2024