Tanti pensavano che avessi lasciato la ginnastica perché era più facile fare l’influencer Invece ho avuto il coraggio di denunciare | lo sfogo di Carlotta Ferlito

Nel recente podcast "Storie oltre il confine", Carlotta Ferlito rompe il silenzio sulla sua esperienza nella ginnastica, definendola un “mondo tossico” caratterizzato da abusi psicofisici. In un'affermazione coraggiosa, l'ex ginnasta smentisce l'idea che abbia scelto di diventare influencer per sfuggire a pressioni insopportabili, portando alla luce tematiche importanti emerse negli ultimi mesi, in particolare i recenti scandali che hanno coinvolto le Farfalle.

La ginnastica è "un mondo tossico, perché sono successe determinate cose tra gli allenatori". Degli abusi psicofisici sulle ginnaste si è discusso molto negli ultimi mesi, soprattutto riguardo al caso delle Farfalle che ha coinvolto l'ex direttrice tecnica Emanuela Maccarani. Nel podcast Storie oltre le stories condotto da Valentina Ferragni, l'ex atleta Carlotta Ferlito ha condiviso aspetti profondi della sua esperienza, sia professionale che personale. Ha criticato l'ambiente della ginnastica artistica facendo riferimenti a episodi di umiliazioni subite durante gli allenamenti, che hanno avuto ripercussioni sia fisiche che psicologiche...

