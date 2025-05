Tamponamento in ex Gvt | traffico bloccato un ferito lieve

Questa mattina, un tamponamento lungo l'ex Grande viabilità triestina, all'altezza dello svincolo per Valmaura, ha causato il blocco del traffico. Coinvolti un furgoncino e un'autovettura, con un automobilista che ha riportato ferite lievi. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Un incidente con tamponamento si è verificato questa mattina lungo l'ex Grande viabilità triestina all'altezza dello svincolo per Valmaura. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgoncino e una autovettura. Nell'incidente è rimasto ferito in maniera lieve uno degli automobilisti

