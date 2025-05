Talamone chiude la spiaggia del Cannone | Motivi di sicurezza

La spiaggia del Cannone a Talamone chiude temporaneamente per motivi di sicurezza. Il sindaco annuncia che sono in corso contatti con il Genio Civile e la Regione Toscana per avviare interventi di messa in sicurezza. Tuttavia, la burocrazia e la necessitĂ di reperire fondi stanno rallentando i progressi, suscitando preoccupazioni e accuse di disinteresse nei confronti della situazione.

Talamone, 27 maggio 2025 – "Per la messa in sicurezza della spiaggia del Cannone a Talamone siamo in contatto da tempo con Genio Civile e Regione Toscana. Ci sono giĂ dei progetti ma siamo vincolati ai tempi burocratici e alla necessitĂ di reperire risorse. Per questo essere accusati di disinteressarci di Talamone perchĂ© è uno scarso bacino di voti è un'accusa fuorviante e strumentale". Così interviene il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, dopo le recenti polemiche che si sono scatenate a causa della chiusura cautelativa della spiaggia. "La chiusura è stata necessaria per salvaguardare la sicurezza, in un periodo in cui l'affluenza è attesa in aumento...

