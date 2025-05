Takahashia japonica la cocciniglia orientale sta rimepiendo di anelli bianchi gli alberi del Nord Italia

La Takahashia japonica, nota come cocciniglia orientale, sta devastando gli alberi del nord Italia, cospargendoli di anelli bianchi. Proveniente dal sud-est asiatico e presente nel nostro Paese dal 2017, questa specie invasiva rappresenta una seria minaccia per l'ecosistema locale, aggravata dall'assenza di insetticidi specifici per contrastarla. È urgente affrontare questa emergenza per salvaguardare la salute delle nostre foreste.

È una specie invasiva proveniente dal sud-est asiatico, presente in Italia dal 2017 e contro cui non esistono insetticidi specifici...

